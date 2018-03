Grêmio joga pelo empate no Olímpico O Grêmio deixou de discutir seus problemas, como a má campanha no campeonato brasileiro e a crise no relacionamento de jogadores com a diretoria, para concentrar forças no jogo contra o Olímpia, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Apesar de depender de apenas um empate para conquistar a vaga nas quartas-de-final, o time brasileiro não quer dar chance ao azar e só fala em respeitar o adversário. O empate classifica o Grêmio para enfrentar o Independiente Medellín. Se o Olímpia vencer com diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. No jogo de ida o time gaúcho venceu por 3 a 2. A preocupação do Grêmio é justificável. O Olímpia tem tradição de conquistar bons resultados fora de casa e frustrou os sonhos do próprio Grêmio, nas semifinais, e do São Caetano, nas finais da Libertadores do ano passado, em decisões jogadas em Porto Alegre e São Paulo. Ao mesmo tempo em que procura manter a mobilização total de seu grupo, o técnico Tite está preocupado com os cruzamentos dos paraguaios para a área gremista. No jogo de Assunção, o tricolor tomou dois gols de bolas aéreas e escapou de vários outros. Saiu com a vitória, mas não deixou o torcedor seguro de que a defesa resiste quando pressionada. Para piorar a situação, o zagueiro Ânderson Polga voltou lesionado do amistoso da seleção brasileira no México e deve ficar fora por 30 dias. O substituto será o volante Gavião, recuado. Além da alteração na defesa, Tite manterá até o início do jogo a dúvida que tem para montar o ataque. Christian está escalado. A outra vaga é disputada por Luís Mário, que marcou o gol da vitória em Assunção, e Caio, de boa atuação no sábado passado, contra o Bahia. O armador Carlos Miguel, recontratado pelo clube depois de seis anos fora, poderá entrar durante o jogo. Assim como o Grêmio, o Olímpia quer a classificação para as quartas-de-final para esquecer os problemas que tem fora de campo, como salários atrasados e jogadores rebelados. Irritado por não ter sido escalado para substituir Caballero, lesionado, o atacante Báez nem viajou a Porto Alegre. O técnico Alicio Solalinde preferiu confiar a Peque Benitez a missão de fazer dupla com López no ataque. O time paraguaio conta ainda com a volta de Orteman, depois de longo afastamento por lesão. O jogador traz más lembranças aos gremistas. Ele comandou a vitória sobre o tricolor, por 3 a 2, nas semifinais da Libertadores do ano passado.