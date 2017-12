Grêmio joga pensando no Brasileiro O técnico do Grêmio, Adílson Batista, sabe que o jogo de amanhã à noite, contra o Vasco da Gama, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, será um treino de luxo para a sua equipe, que praticamente não tem mais chances na competição. Após a goleada de 4 a 0 para o São Paulo, em Porto Alegre, na primeira rodada, a equipe gaúcha precisa vencer por cinco gols de diferença para ter alguma esperança de classificação: "o nosso pensamento mesmo está voltado para o Campeonato Brasileiro", admitiu Adílson. "Mesmo assim, vamos encarar o jogo como se fosse uma decisão", acrescentou. A novidade na equipe será a volta de Carlos Miguel, improvisado na lateral-esquerda. Sem jogar há dois meses, devido a uma lesão muscular, ele substitui Roger, deslocado para zaga, já que Baloy e Adriano, suspensos e Claudiomiro, poupado, não jogam. No ataque, Christian, lesionado, também está fora.