Grêmio: jogador com problema cardíaco O volante Émerson, do Grêmio, foi afastado de qualquer atividade por ter apresentado problemas cardiacos. O comunicado do coordenador do departamento médico do Grêmio, Fábio Krebs, foi feito nesta sexta-feira pela manhã. Krebs justificou o afastamento do jogador de 24 anos por apresentar uma anormalidade que ele classificou de batimentos cardíacos irregulares. "Fazemos esses exames regularmente aqui no Grêmio. O Émerson apresentou alguns problemas há duas semanas, aí repetimos alguns exames que confirmaram o problema. Estamos investigando o caso com especialistas na área de cardiologia. Por enquanto, o jogador fica afastado de qualquer atividade, seja física ou técnica, para que não ocorra problemas maiores", dise Krebs. No início da semana, o Paysandu anunciou o afastamento do volante Bebeto Campos dos gramados justamente por causa de problemas cardíacos. No final de outubro, o zagueiro Serginho, do São Caetano, morreu após uma parada cardiorrespiratória em pleno gramado do Morumbi.