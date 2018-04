Grêmio lamenta atuação ruim e culpa inexperiência

PORTO ALEGRE - O técnico Mabília lamentou que a equipe B do Grêmio não tenha conseguido repetir a atuação da estreia no Campeonato Gaúcho no seu segundo compromisso na competição. Após vencer o Esportivo no fim de semana, o time perdeu para o Canoas por 2 a 1, na noite de quinta-feira, no Estádio Olímpico. Para o treinador, a falta de experiência dos jogadores pesou em campo.

Na partida, o Canoas abriu 2 a 0. O Grêmio ainda esboçou uma reação ao diminuir com Lucas Coelho, mas não conseguiu evitar a derrota. "Talvez eles tenham sentido um pouco essa semana, jogar pelo profissional, é tudo novo. Mas a equipe não foi bem hoje, alguns atletas ficaram abaixo do esperado, mas é normal que oscilem, são jovens", afirmou.

Com a derrota, o Grêmio está na terceira colocação no Grupo A do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, com três pontos. Ainda com a equipe B, o time volta a entrar em campo neste domingo, às 19h30, no Estádio Olímpico, quando vai receber o Santa Cruz em duelo válido pela terceira rodada.