Grêmio lança rede de fast-food

PORTO ALEGRE - O Grêmio é o primeiro time do mundo a lançar uma rede de fast-food. O clube anunciou nesta semana que até o fim do ano pretende inaugurar cinco unidades no Rio Grande do Sul da hamburgueria do clube. A expectativa é que nos próximos cinco anos a rede de franquias tenha pelo menos 90 unidades em todo o País.

Para colocar em prática o projeto, o Grêmio fez parceria com a Sport Food. Segundo estimativas do clube, cerca de 70% de brasileiros fazem refeições fora de casa e, por isso, a abertura de restaurante é um investimento com boa chance de retorno. “Em um país onde 37% dos gastos são com alimentação fora de casa, precisávamos de um novo produto que nos beneficiasse com o fato de possuirmos o título da torcida mais fanática do Brasil, devido ao engajamento de nossos 7 milhões de torcedores”, destacou Beto Carvalho, direto de Marketing do time gaúcho.

Entre as vantagens para o Clube, além do recebimento dos royalties sobre o volume de vendas da operação, haverá duas datas por ano em que o lucro operacional será integralmente do Grêmio. O sócio gremista também será beneficiado com descontos na compra dos produtos oferecidos pela rede.

A área das lojas varia entre 15m² e 80m² e o investimento é de R$ 195 mil a R$ 640 mil. Os nomes e marcas serão escolhidos pelos torcedores do Grêmio, através de votação no site, entre três opções previamente selecionadas: Triburger, Hamburgueria 1903 e Brasa Azul. A previsão de abertura da primeira loja será de aproximadamente 90 dias.