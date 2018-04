Grêmio leva última vaga na segunda fase da Copa SP

Assim, já estão definidos todos os 16 confrontos da segunda fase: Grêmio x Coritiba, Figueirense x Atlético-MG, América x Juventude, Corinthians x Bahia, Atlético-PR x Mogi Mirim, Vasco x Goiás, São Paulo x Santa Cruz, Botafogo x Fortaleza, Palmeiras x Desportivo Brasil, Velo Clube x Inter, Atibaia x Sertãozinho, Cruzeiro x Fluminense, Santos x Náutico, Grêmio Osasco x São Caetano, América-MG x Ferroviária e Paraná x Audax. Os jogos estão programados para acontecer na terça e na quarta-feira.

Também neste domingo, foram definidos mais três chaves da Copa São Paulo. No Grupo S, disputado em Rio Claro, um empate entre Fluminense e Velo Clube, por 2 a 2, classificou os dois para a segunda fase, ambos com sete pontos somados em três rodadas. O time paulista terminou na liderança por causa do saldo de gols (7 a 4), enquanto o clube carioca, atual vice-campeão da competição - perdeu para o Corinthians na final do ano passado -, avançou como um dos sete melhores segundos colocados.

O Atlético-MG foi outro que garantiu vaga neste domingo, ao derrotar o Linense por 3 a 1, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. A vitória deixou o time mineiro com sete pontos, na liderança do Grupo D. Já pelo Grupo P, disputado em São Bernardo do Campo, a classificação ficou com o Fortaleza, que faturou o primeiro lugar com o empate por 1 a 1 com o anfitrião São Bernardo. Os dois ficaram com os mesmos cinco pontos e o mesmo saldo, mas a equipe cearense fez mais gols do que o rival.