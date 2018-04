Grêmio libera Jadílson, Joílson e Makelele

Apesar da liberação, os três atletas seguirão treinando no Olímpico até encontrarem um novo destino. Com a medida, o Grêmio espera reduzir o valor das rescisões de contrato, já que os jogadores terão a facilidade de poder negociar com outros clubes. Jadílson e Joílson, porém, não podem reforçar um time da Série A porque já atuaram em mais de seis jogos no Campeonato Brasileiro.

A situação mais favorável é a de Makelele, que fez apenas cinco jogos pelo Grêmio e não deve demorar a reforçar outra equipe do Brasileirão. Enquanto o volante ainda pertence ao Palmeiras e depende da aprovação do time paulista em uma possível transferência, Jadílson e Joílson têm liberdade para acertar com qualquer clube de sua preferência assim que rescindirem contrato.