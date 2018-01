Grêmio libera nove titulares e terá time jovem na última rodada

Campeão da Copa do Brasil e com vaga garantida na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Grêmio não está muito interessado na briga pelo sétimo lugar do Campeonato Brasileiro. Tanto que liberou oito dos 11 jogadores que foram titulares na decisão contra o Atlético-MG, quarta-feira. Só Kannemann e Everton enfrentam o Botafogo neste domingo, em Porto Alegre.

Todos os demais foram liberados para iniciarem as férias e não precisaram se reapresentar com o restante do elenco na manhã deste sábado. Nem Renato Gaúcho estará no comando do time, que será treinado pelo auxiliar técnico James Freitas.

Neste sábado, ele montou a equipe com: Leo; Wallace Oliveira, Kannemann e Rafael Thyere, Iago, Jailson, Kaio e Negueba, Guilherme, Miller Bolaños e Henrique Almeida. Desses, só Jailson e Bolanõs, além de Kannemann, participaram da final, entrando no segundo tempo. Pedro Rocha, autor de dois gols no Mineirão, também foi liberado.