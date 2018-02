Grêmio luta pela quarta vitória consecutiva no Gauchão O Grêmio tenta chegar à quarta vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, contra o Esportivo, em Bento Gonçalves. O time tricolor lidera a Chave 2 com nove pontos ganhos, três vitórias, oito gols marcados e nenhum gol sofrido. O clube quer acumular pontos nas rodadas iniciais para poder poupar jogadores a partir do dia 15 de fevereiro, quando também estará disputando a Copa Libertadores da América. Mas o Esportivo também tem suas ambições. O time de Bento Gonçalves é terceiro colocado, com seis pontos, e pode alcançar o próprio Grêmio, pelo menos em número de pontos, se vencer o jogo. O técnico Mano Menezes não terá problemas para escalar o Grêmio. O zagueiro Schiavi está recuperado depois de ter ficado de fora do jogo contra o São Luiz, no sábado, por sentir dores nas costas. O volante Lucas, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, ficará de folga e pode voltar ao time no final de semana. O campeonato terá outras cinco partidas nesta quarta-feira. Pela Chave 1 jogam Veranópolis x Ulbra, Santa Cruz x Novo Hamburgo e Guarany de Bagé x Gaúcho. Pela Chave 2, o calendário marca 15 de Campo Bom x São José de Cachoeira do Sul e Brasil x Guarani de Venâncio Aires. Na quinta-feira, jogam Internacional x Glória (Chave 1) e São José de Porto Alegre x São Luiz (Chave 2).