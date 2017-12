Grêmio mais ofensivo até nas laterais A escalação do lateral-direito George, já definida pelo técnico Adílson Batista, antecipa a disposição do Grêmio de atacar o Corinthians do início ao fim do jogo deste domingo, no encerramento do Campeonato Brasileiro. No domingo passado, quando temia o ataque do Santos, Adilson retirou George para deslocar o volante Leanderson, mais afeito à marcação, para a posição. Agora ele teria a opção de usar Anderson Lima, recuperado de um edema ocular, mas considera George mais eficiente nas funções ofensivas. Com a escolha do lateral-direito, Adílson deixou pouca margem para o mistério que gosta de fazer em jogos decisivos. Outra dúvida da defesa, sobre quem substituiria Claudiomiro, suspenso, também está desfeita com a escalação de Renato. No meio-campo, Gavião e Marcos Paula entram nas vagas dos também suspensos Tinga e Leanderson. E o ataque terá Cláudio Pitbull e Christian. Enquanto Adílson define o time, a torcida já deu mostras de que lotará o Olímpico para empurrar o time. O Grêmio precisa vencer para ficar na primeira divisão sem depender de maus resultados do Bahia e da Ponte Preta. Dos 18 mil ingressos colocados à venda antecipadamente, 10 mil foram adquiridos nesta quinta-feira por gremistas que fizeram filas sob chuva intensa nos pontos de venda. Como cada tíquete dá direito à entrada de dois torcedores, quase metade da lotação do Olímpico (55 mil lugares) ficou garantida três dias antes do jogo.