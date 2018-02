Grêmio manda dirigente para fechar com o goleiro Carini Ainda buscando reforços para a atual temporada, o presidente do Grêmio, Paulo Oldone, enviou nesta quinta-feira o seu assessor Alfredo Oliveira para o Uruguai para fechar a contratação do goleiro Fabián Carini, segunda opção para a reserva da Inter de Milão, da Itália. Com 27 anos, o ex-camisa 1 da seleção uruguaia é opção ideal para reforçar o setor na disputa da Copa Libertadores da América - o time gaúcho utilizou no último Brasileirão os jovens Galatto, 23, e Marcelo Grohe, 19. Carini, que começou a carreira como profissional no Danubio (URU) e também passou pela Juventus (ITA), é reserva do brasileiro Júlio César, que atua como titular, e do italiano Francesco Toldo. Caso a transferência seja fechada, 60% dos salários do atleta serão pagos pela Inter, enquanto que o Grêmio arcará com o restante. O goleiro deve vir por um empréstimo de seis meses. Além do uruguaio, a diretoria gremista negocia as contratações do lateral-esquerdo Jorge Wagner, que está no espanhol Betis e foi campeão da última Libertadores pelo rival Internacional, do meia-atacante Kelly (Al Ain, dos Emirados Árabes) e do atacante Marcelinho Paraíba - este já possui acerto salarial com os gaúchos, mas precisa ser liberado pelo Trabzonspor, da Turquia. O lateral-esquerdo Marcão (Atlético-PR) também está nos planos.