Grêmio: Mano Menezes é o novo técnico O Grêmio foi rápido e já contratou um novo treinador para dirigir o time gaúcho na Série B do Campeonato Brasileiro: Mano Menezes, ex-Caxias. Ele aceitou a proposta gremista e foi anunciado pelos dirigentes tricolores na noite desta quinta, sendo que já dirigirá a equipe no sábado, contra o Gama, no Distrito Federal. Quem é ele - Luiz Antônio Venker Menezes nasceu em 11/06/1962. Em seu currículo, ele dirigiu times como o Guarani (de Vacaria), 15 de Novembro (de Campo Bom) e o próprio Caxias. Com ele, foi contratado o auxiliar Sidnei Espírito. O ex-técnico, Hugo de Léon, foi demitido no fim da tarde desta quinta.