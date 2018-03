Grêmio: Marcelinho e Cláudio disputam vaga O Grêmio tem apenas uma dúvida para enfrentar o Juventude, neste sábado, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro: Marcelinho ou Cláudio, no ataque. O time, que entra em campo no esquema 3-5-2, utilizado no segundo tempo da partida contra o Flamengo terá as entradas de George na ala-direita em lugar de Michel e Élton na esquerda, em substituição a Michel Bastos, que não correspondeu na estréia da competição. Apesar de dizer que vai revelar a equipe somente 30 minutos antes do jogo, o técnico Adílson Batista deve optar por Cláudio no lugar de Marcelinho, que atuou bem nos jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, no Maracanã, e Flamengo, quarta-feira passada, na estréia do time no Brasileiro.