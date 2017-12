Grêmio massacra Caxias no Olímpico: 7 a 0 O Grêmio venceu o Caxias por 7 a 0 neste sábado, em Porto Alegre, e manteve a liderança da Chave A do campeonato gaúcho, com dez pontos. O meia-armador Bruno deixou de lado a inibição e começou a mostrar porque é uma das maiores promessas do tricolor. Ele ditou o ritmo do jogo, marcou dois gols e fez a jogada de mais um. O atacante Marcelinho também se destacou com jogadas em alta velocidade pelas duas pontas e cruzamentos perfeitos que acabaram em gols. A tática do Caxias, de tirar os espaços do Grêmio para aproveitar a velocidade de seus jogadores no contra-ataque, começou a ruir aos 29 minutos do 1º tempo, quando Bruno tabelou com Claudiomiro e concluiu com categoria para fazer 1 a 0. No início do segundo tempo, Marcelinho cruzou para Alvim marcar o segundo. Aos 7 minutos, Bruno cruzou para Rico cabecear para as redes. Aos 27 minutos, Marcelinho entrou na defesa do Caxias a dribles e deixou a bola para Michel cruzar. Bruno recebeu livre e, de cabeça, fez 4 a 0. Daí em diante quem brilhou foi o artilheiro Christian. Aos 29 minutos ele sofreu pênalti e cobrou: 5 a 0. Logo depois recebeu um cruzamento de Marcelinho e acertou um chute de voleio, marcando o sexto gol do Grêmio. Como se não bastasse, aproveitou um lançamento de Luciano Ratinho e marcou o sétimo aos 39 minutos. Nos outros jogos da rodada, o Juventude também aplicou uma goleada, de 4 a 1, no Internacional, e Glória venceu o 15 de Novembro por 2 a 1. Neste domingo São Gabriel e Santa Cruz encerram a rodada.