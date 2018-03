Grêmio muda 2 titulares para jogo no Rio Adepto da filosofia de escalar o time conforme o adversário, o técnico Adílson Batista afastou o zagueiro Claudiomiro e o meia Luciano Ratinho do jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Assim, o Grêmio terá o jovem Tiago Prado, de 19 anos, na zaga e Élton no meio-de-campo. A maior preocupação de Adílson são com as bolas aéreas do time adversário. Por isso, trabalhou bastante o posicionamento do goleiro Tavarelli e dos zagueiros durante os treinos. Na frente, a tática será explorar o contra-ataque, já que o jogo será fora de casa e a decisão da vaga acontecerá em Porto Alegre, dia 5 de maio.