Grêmio muda em 3 setores para estréia O Grêmio terá mudanças no time para estrear no campeonato brasileiro, neste sábado, contra o Atlético-PR, em Curitiba. O zagueiro Claudiomiro sente dores musculares e não vai jogar. A primeira opção é o recém-promovido zagueiro Renato. Mas o técnico Tite também poderá deslocar Roger para a função e escalar o já testado Douglas na lateral-esquerda. No meio-de-campo o volante Gavião dará o lugar a Amaral. E no ataque Basílio e Luís Mário serão substituídos por Christian e Caio. Ao contrário da defesa, as modificações no meio e ataque são explicadas por critérios técnicos. Gavião voltou a ser contestado nos três primeiros meses do ano por sucessivos erros na distribuição das jogadas. Basílio não passou de um lutador dispersivo. Além disso, Christian foi contratado para ser titular e só não participa da primeira fase da Copa Libertadores da América porque não está inscrito. Luís Mário está voltando de lesão num momento em que Tite prefere manter Caio. A nova escalação também é uma adequação do time ao novo esquema do técnico Tite, que está com o emprego ameaçado por causa da eliminação no campeonato gaúcho e da performance fraca da Copa Libertadores da América. Depois de dois anos jogando no 3-5-2 ele retomou o 4-4-2 com a esperança de que a defesa fique mais segura com quatro especialistas em marcação protegidos por dois volantes e que o ataque fique mais eficiente com um centroavante de ofício auxiliado por jogadores criativos como Caio, Rodrigo Fabri e Gilberto. A nova fórmula do campeonato brasileiro é um desafio à tradição do Grêmio na competição. Normalmente o time larga mal e atropela no fim para se classificar entre os oito e brigar pelo título no mata-mata em que é especialista. Os campeonatos de 1981 e 1996 foram conquistados assim. Mas agora, com pontos corridos, o empate fora de casa, tão ao gosto do tricolor, pode ser pouco. O que força o técnico a buscar novas alternativas ofensivas. A equipe deve começar a partida com Danrlei; Anderson Lima, Ânderson Polga, Renato (Roger) e Roger (Douglas); Tinga, Amaral, Rodrigo Fabri e Gilberto; Caio e Christian.