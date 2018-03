Grêmio muda planos e escala titulares O Grêmio mudou seus planos e vai usar os titulares para enfrentar o São Paulo, neste sábado, a partir das 18h15, em Natal, pela Copa dos Campeões. O técnico Tite planejava escalar os reservas, mas a má atuação do time na derrota para o Olímpia, por 3 a 2, em Assunção, na quarta-feira, acendeu o sinal de alerta no comando tricolor. O time precisa melhorar seu entrosamento para superar o mesmo Olímpia na próxima quarta-feira e chegar à final da Copa Libertadores da América. Mas também precisa seguir vivo na Copa dos Campeões, um caminho para a Libertadores do ano que vem, se for eliminado pelos paraguaios neste ano. Para conquistar a classificação à segunda fase da competição que reúne os melhores dos campeonatos regionais brasileiros, o Grêmio depende de uma vitória sobre o São Paulo. Se empatar, ficará na torcida para que o Vitória derrote o Cruzeiro no domingo. O único jogador gremista que será poupado é o ala Gilberto, em fase final de recuperação de uma lesão. Em seu lugar entra Rodrigo Fabri.