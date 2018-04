Grêmio muda time para segurar Botafogo O técnico José Luiz Plein aproveitou os cinco dias de retiro em Canela, na serra gaúcha, para fazer mudanças radicais no Grêmio. O time que enfrenta o Botafogo, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, pelo campeonato brasileiro, terá o volante Cocito jogando de zagueiro, substituindo o contundido Capone, e George Lucas como ala-direito e Arílson como ala-esquerdo, nos lugares que eram de Michel e Michel Bastos, desligados do grupo principal. A nova formação tenta fortalecer a defesa, que tomou 12 gols nos últimos cinco jogos, sem abdicar do ataque, já que George Lucas gosta de apoiar e Arílson é um conhecedor das manobras ofensivas, por ter jogado na meia-esquerda durante toda a sua carreira. O Grêmio está na obrigação de vencer para não afundar ainda mais na zona de rebaixamento. Um empate é considerado um resultado razoável. Mas uma derrota pode levar a diretoria do clube a demitir Plein.