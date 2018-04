Grêmio não consegue adiar partida contra a LDU pela Libertadores

PORTO ALEGRE - Deu em nada a tentativa do Grêmio de adiar a partida desta quarta-feira, contra a LDU, no jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. O clube buscava passar o jogo para uma semana depois, alegando luto por conta da tragédia de Santa Maria, que matou 231 pessoas dentro de uma boate. Mas os equatorianos vetaram a ideia.

De acordo com o Grêmio, a diretoria tentou durante toda esta segunda-feira conseguir o adiamento da partida e, para isso, precisava da anuência da Conmebol, das emissoras detentoras dos direitos de transmissão, e também dos equatorianos.

Caso conseguisse adiar a partida, o Grêmio ganharia tempo para preparar o gramado da Arena Grêmio, ainda bastante deficiente. Por outro lado, não poderia contar com sua dupla de ataque titular, uma vez que Vargas e Marcelo Moreno estarão com suas seleções nacionais. A LDU também vai perder jogadores no dia 6, que é data Fifa, uma vez que teve dois convocados pela seleção do Equador.