Grêmio não pode utilizar Luís Mário O advogado do Corinthians, Ubiratan Araújo, apresentou ao Departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), hoje, uma liminar que impede o atacante Luiz Mário de atuar pelo Grêmio. Segundo ele, o documento foi dado pelo juiz da 7ª Vara Cível da Justiça de São Paulo, Marcelo de Araújo Perone. Araújo explicou que enquanto os processos que estão na Justiça Comum não forem julgados, Luiz Mário estará impedido de atuar pelo clube gaúcho. "Estamos resguardando nossos direitos sobre o atleta", disse o advogado. A briga entre Luiz Mário e Corinthians começou quando ele entrou na Justiça e pediu passe livre, alegando que não houve um acordo com o clube sobre sua renovação contratual. O diretor do Departamento de Registro da CBF, Luiz Gustavo, informou que amanhã notificará o Grêmio e o jogador sobre o problema.