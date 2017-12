Grêmio não sabe se renova com Warley O presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, disse hoje que o clube gaúcho vai esperar uma definição da Fifa sobre a suspensão dos jogadores brasileiros pela federação italiana para decidir se renova o empréstimo do atacante Warley junto a Udinese. O contrato de empréstimo se encerra agora em julho, e o Grêmio vinha mantendo contatos com o clube italiano para tratar de sua renovação, mas isso também dependeria dos valores envolvidos. Se a proibição para que o jogador atue for estendida a todos os clubes do mundo, inclusive brasileiros, o Grêmio simplesmente desistirá de ter o atacante no segundo semestre. "Não temos nenhuma informação, mas geralmente a Fifa acata as decisões desportivas de outros países", afirmou Guerreiro. Os jogadores do Grêmio estão de férias até a próxima segunda-feira, quando retomam os treinamento para o Campeonato Brasileiro. Independentemente da situação de Warley, que não era titular absoluto, o técnico Tite já solicitou à direção tricolor a contratação de um outro atacante para substituir Marcelinho Paraíba, vendido ao Hertha de Berlim. Aparentemente, a perda de Warley não acarretará prejuízos nem aos cofres nem à equipe tricolor.