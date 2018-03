Grêmio não terá 5 titulares contra o Glória O Grêmio não terá cinco titulares no jogo deste sábado, contra o Glória, no Olímpico, quando pode até perder por 1 a 0 para se classificar para a final do Grupo 1 do campeonato gaúcho e para a fase decisiva da competição, marcada para junho. Estão fora o goleiro Tavarelli, convocado para a seleção paraguaia; os zagueiros Baloy e Claudiomiro, contundidos; o lateral-esquerdo Élton, suspenso; e o atacante Christian, com edema no coxa direita. Os substitutos serão o promissor goleiro Andrey, os defensores Adriano e Marcelo Magalhães, o lateral Alvim e o centroavante Cláudio Pitbull. O técnico do Glória, Bagé, diz que pode poupar alguns jogadores para a partida de segunda-feira, contra o Esportivo, pelo Grupo 2, no qual acredita que tem mais chances de se classificar para a fase final do campeonato. Mesmo que seja só um blefe, ele tem problemas para montar o time. O lateral Fábio de los Santos, com inflamação na garganta, e o artilheiro Sandro Sotilli, com lesão muscular, são dúvidas. O zagueiro Marcelo está suspenso. O Glória precisa vencer por pelo menos 2 a 1. O resultado eliminaria o Grêmio do campeonato.