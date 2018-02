Grêmio não terá Anderson em Recife O meia Anderson deverá ser desfalque no jogo contra o Santa Cruz, sábado, em Recife. Ele contundiu-se novamente no tornozelo direito, lesão que o afastou da equipe desde o começo de outubro. O volante Sandro Goiano poderá continuar de fora. Ele será julgado nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Santo André, na segunda fase, que já o tirou da partida contra o Náutico.