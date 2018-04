Grêmio não terá Cocito e Pitbull nesta 5ª Os dois jogadores mais eficientes do Grêmio, Cocito e Cláudio Pitbull, estão fora do jogo contra o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, no Olímpico, e tornam ainda mais difícil a missão do time, de vencer para não afundar ainda mais na zona de rebaixamento. O volante é considerado a peça que dá equilíbrio às tarefas defensivas. Quando ele não esteve em campo, neste ano, o time sofreu goleadas. A última foi para o Juventude, por 4 a 2, no dia 18 de agosto. E o atacante marcou três dos quatro gols do tricolor nos últimos três jogos. Ambos estão suspensos. A outra ausência certa é a do zagueiro Claudiomiro, contundido. Para compensar, o técnico José Luiz Plein poderá contar com a volta do goleiro Márcio, do volante Felipe Melo e do meia-armador Fábio Pinto. Todos estavam suspensos. O Grêmio iniciou a rodada como 21º colocado, com 28 pontos.