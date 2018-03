Grêmio não terá dupla de atacantes O Grêmio entrará em campo para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, pela Copa do Brasil, sem a dupla de ataque titular. Rodrigo Mendes teve uma lesão no joelho e ficará 40 dias afastado, enquanto Marcelinho cumpre suspensão pelo segundo cartão amarelo. O time deverá ter Danrlei, Marinho, Galvão e Polga; Itati, Tinga, Eduardo Costa, Zinho e Rubens Cardoso; Luiz Mario e Varley- Técnico Tite.