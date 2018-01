Grêmio não terá Gavião contra o Juventude O Grêmio não terá o volante Gavião no jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira, em Caxias do Sul. O jogador ainda sente dores de uma pancada que sofreu no tórax durante o empate com o Atlético-MG no sábado. É uma ausência que preocupa o técnico Adílson Batista e a torcida. Desde que Gavião voltou ao time, há quatro jogos, depois de 90 dias de suspensão, o Grêmio deixou de perder e faturou oito dos 12 pontos que disputou. O substituto, Marcos Paulo, contratado no início do campeonato brasileiro, teve várias chances no time titular, mas não conseguiu se firmar. Outro desfalque gremista é o zagueiro Baloy, convocado pela seleção do Panamá, que deixa a vaga para Claudiomiro. A única dúvida de Adílson está no ataque. O técnico ainda não decidiu se o companheiro de Christian será o dispersivo Cláudio Pitbull ou o veloz Marcelinho. Uma vitória sobre o Juventude não tira o Grêmio da lanterna do campeonato, mas pode deixar o time embolado com os outros que também lutam para fugir da zona de rebaixamento. O clube gaúcho tem 34 pontos.