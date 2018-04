Grêmio não terá quatro titulares contra o Flamengo

Veja também:

As ausências forçaram o técnico Paulo Autuori a alterar todos os setores do time, inclusive com uma improvisação. O zagueiro Réver será deslocado para o meio de campo, como volante, deixando seu lugar para Rafael Marques. Jadilson entra na lateral esquerda e o promissor meia-atacante Douglas Costa ganha mais uma chance no time principal. No ataque, o colombiano Perea volta a iniciar um jogo com a camisa tricolor depois de oito meses de afastamento por contusão.

O Grêmio tem 25 pontos e o Flamengo, 27. Os dois times chegam ao final do primeiro turno com o mesmo objetivo de se aproximar dos quatro primeiros colocados, na chamada zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Quem ganhar fica perto. Quem perder terá de fazer campanha de recuperação no segundo turno.