Grêmio negocia com Oswaldo de Oliveira No mesmo dia em que Tite se reunia com a diretoria do São Paulo para tentar fechar o seu contrato, em Porto Alegre a reunião envolvia outro personagem: Oswaldo de Oliveira conversava com a diretoria gremista. Oswaldo estava para assumir o lugar que foi de Tite. E o ex-treinador gremista, pronto para ficar no lugar de Oswaldo. Ao contrário da diretoria do São Paulo, que desejava contratar Tite desde antes da saída de Oswaldo, os gremistas sonhavam com um outro técnico. A prioridade era Renato Gaúcho. Mas acontece que a diretoria do Fluminense não quis liberar o treinador. A saída para os dirigentes do Grêmio foi buscar o alguém desempregado. Até esta quarta-feira, nenhum outro clube havia feito proposta por Oswaldo de Oliveira. A saída do treinador do São Paulo foi muito desgastante e ele passou a esperar por propostas no Rio de Janeiro. Ao contrário de Tite que insistia em um salário de R$ 150 mil, Oswaldo de Oliveira era mais modesto. Sabia que o ex-treinador gremista recebia R$ 85 mil mensais. Sua proposta chegaria no mesmo patamar. Mas os dirigentes estavam dispostos a pagar menos, R$ 50 mil. O que pesou para a diretoria gaúcha optar por Oswaldo também foi o seu perfil se assemelhar muito ao de Tite. Oswaldo de Oliveira costuma mostrar muita serenidade e elegância para enfrentar os problemas comuns do futebol. O principal defensor de Oswaldo foi o atacante Caio. Os dois se conheceram no Fluminense. Bem falante, o jogador insistiu com o grupo para as vantagens de contratar Oswaldo. O nome foi bem aceito. Mas até esta quarta-feira à noite, o contrato ainda não havia sido assinado. Assim como o de Tite. Mas as possibilidades eram enormes.