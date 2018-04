Grêmio oficializa contratação do zagueiro argentino Kannemann

A diretoria do Grêmio oficializou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Walter Kannemann. O jogador argentino, de 25 anos, estava no Atlas, do México, e vai assinar um contrato válido até 31 de dezembro de 2019. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelos clubes.

A data da apresentação oficial de Kannemann ainda está indefinida, pois a diretoria do Grêmio ainda não sabe quando o jogador chegará em Porto Alegre. Mas a expectativa é para que isso ocorra ainda na próxima semana.

Kannemann iniciou a sua carreira no San Lorenzo, onde permaneceu até 2015, tendo conquistado o título do Torneio Inicial da Argentina de 2013 e da Copa Libertadores de 2014, ano em que também participou do Mundial de Clubes. Depois da competição intercontinental, se transferiu para o Atlas, onde disputou as duas últimas edições da Libertadores e participou de 48 jogos, com dois gols marcados.

Agora Kannemann acertou a sua chegada ao futebol brasileiro. No Grêmio, ele terá a concorrência de Pedro Geromel, considerado titular absoluto, Wallace, Fred, Bressan, Rafael Thyere e Gabriel na luta pela condição de titular da zaga da equipe dirigida por Roger Machado.

Ainda sem contar com o seu mais novo reforço, o Grêmio volta a jogar no próximo domingo, quando vai visitar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o time gaúcho ocupa o terceiro lugar na classificação.