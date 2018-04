Grêmio pega o Caxias atrás da 2.ª vitória no Gaúcho O Campeonato Gaúcho tem, nesta quinta-feira, duas partidas que completam a segunda rodada. Às 19 horas, o Avenida recebe o São José, de Porto Alegre, na cidade de Santa Cruz do Sul. Mas é na capital do Estado o jogo de maior destaque. O Grêmio enfrenta o Caxias, às 19h30, no estádio Olímpico.