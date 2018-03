Grêmio pega Ponte de olho no Independiente O Grêmio vai poupar jogadores neste domingo, quando enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, pelo campeonato brasileiro. O clube quer concentrar forças no confronto da próxima quinta-feira, contra o Independiente Medellin, pela Copa Libertadores da América. Paradoxalmente, as circunstâncias tendem a tornar o time misto mais ofensivo que o titular. Tudo porque Caio, com mais vocação para o ataque, será escalado no lugar do volante Amaral. A ordem dos médicos do clube gaúcho é deixar todos os jogadores que tiverem qualquer problema físico descansando. Amaral, em fase final de recuperação de uma lesão muscular, e o armador Gilberto, com dores no tornozelo esquerdo, estão em condições de jogar, mas devem ficar de fora por precaução. O técnico Tite não quer correr o risco de perder um deles para a Libertadores. A vaga de Gilberto é disputada por Bruno e Carlos Miguel. O caso de Claudiomiro é diferente dos demais. Ele será poupado dando o lugar ao jovem Roberto, porque é um dos dois zagueiros que o Grêmio tem no momento. O outro é Gavião, que enfrenta e Ponte Preta. O clube não quer submeter ambos ao perigo de uma lesão e nem quer recorrer a juniores inexperientes para uma eventual substituição na Libertadores. Está escaldado por ter perdido Adriano e Ânderson Polga, machucados, durante o primeiro semestre. Antes da rodada do fim de semana começar, o Grêmio era o 10º colocado no campeonato brasileiro, com 11 pontos. Os diretores do clube consideram eventuais tropeços nesta fase como um custo da prioridade dada à Libertadores e acreditam que o time pode recuperar terreno ao longo da competição, que vai até dezembro.