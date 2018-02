Grêmio pega São Luiz para garantir a vaga antecipada O Grêmio pode se classificar para a segunda fase do Campeonato Gaúcho neste domingo, com cinco rodadas de antecedência, se vencer o São Luiz em Ijuí. Apesar de jogar pela Copa Libertadores na próxima quinta-feira, contra o Tolima, na Colômbia, o técnico Mano Menezes não vai poupar jogadores. O planejamento do Grêmio é fazer o time principal atuar junto sempre que possível, para adquirir um alto padrão de jogo ainda no primeiro semestre. Por isso, o clube terá força máxima contra o São Luiz. Líder da Chave 2 do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem 28 pontos e pode ir a 31 com mais uma vitória, abrindo vantagem suficiente para ficar entre os três classificados do grupo que passam à segunda fase. Enquanto isso, o São Luiz é sexto colocado, com 11 pontos. Vice-líder da Chave 2, com 18 pontos, o Esportivo recebe neste domingo o Brasil de Pelotas, que está com seis pontos. Já o Caxias, terceiro colocado com 14 pontos, vai a Campo Bom enfrentar o 15 de Novembro (10 pontos). E o São José de Porto Alegre, quinto colocado com 11 pontos, recebe o Guarani de Venâncio Aires, que ocupa a quarta posição, com 13 pontos. Pela Chave 1, a tabela marca um confronto de líderes neste domingo. Em Caxias do Sul, o Juventude (24 pontos) recebe a Ulbra (18 pontos). Nos outros jogos do dia: Guarany de Bagé (11 pontos) x Novo Hamburgo (15 pontos) e Gaúcho (3 pontos) x Glória (6 pontos).