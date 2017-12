Grêmio perde a 1ª na Libertadores O Grêmio perdeu o primeiro jogo na Copa Libertadores da América e uma invencibilidade de 14 partidas no ano, ao ser derrotado, nesta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, pelo 12 de Octubre, por 1 a 0. O gol foi marcado aos 30 minutos da etapa final por Luis Alberto Monzon. Com este resultado, o time gaúcho segue na liderança do Grupo 2, com nove pontos, mas tem uma vantagem de apenas três pontos para o 12 de Octubre. Pelo Grupo 3, uma rodada completa. O uruguaio Peñarol não teve dificuldades para marcar 3 a 0 diante do El Nacional, do Equador, em Montevidéu. Na outra partida do grupo, em Buenos Aires, o San Lorenzo obteve uma importante vitória, ao golear o Real Potosí, por 5 a 1.