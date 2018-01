Grêmio perde a invencibilidade Campeão do primeiro turno, o Grêmio começou mal o returno do Octogonal, esta tarde, em Caxias do Sul. Perdeu o jogo para o Juventude por 1 a 0 e a invencibilidade na competição, num jogo veloz e de muita marcação. O jogo começou trepidante, com as duas equipes procurando o ataque desde o início. Ao mesmo tempo em que buscavam o gol, os times também marcavam muito e, às vezes, com certa rispidez. Tanto que, aos cinco minutos, o árbitro já havia mostrado três cartões amarelos, todos por causa da violência. Isto, no entanto, não impediu que tanto Juventude quanto Grêmio realizassem jogadas de qualidade, principalmente no ataque. Michel, aos 35 minutos acertou a trave de Danrlei e Marcelinho, aos 44, o travessão de Diego. Além disso, Dauri, pelo Juventude, e Renato Martins, pelo Grêmio, também perderam grandes chances de abrir o marcador. A marcação ficou ainda mais forte no segundo tempo, o que não tirou o ímpeto de atacar dos dois times, sempre procurando o gol. O Juventude, num lance casual, fez o gol da vitória aos 29 minutos, num pênalti cometido por Ânderson Polga, que Dauri, o melhor em campo, num chute forte, converteu sem chances para a defesa de Danrlei. A primeira rodada continua amanhã, com mais três jogos: Inter x Pelotas, Santa Cruz x São José e Esportivo x Caxias.