Grêmio perde do Olimpia no Paraguai O Grêmio até que começou bem, marcou o primeiro gol, mas permitiu a virada do Olimpia e acabou perdendo por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O resultado complicou a situação da equipe gaúcha na semifinal da Copa Libertadores da América. Agora, precisa vencer os paraguaios por 2 gols de diferença, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre, para evitar a decisão nos pênaltis e poder se classificar para a final. Mesmo com três importantes desfalques (Luizão, Luís Mário e Gilberto), o Grêmio conseguiu sair na frente do Olimpia. Numa cobrança de falta perfeita do lateral-direito Anderson Lima, aos 13 minutos do primeiro tempo, a equipe gaúcha fez 1 a 0. Mas o Olimpia conseguiu uma boa reação. Empatou ainda no primeiro tempo, com o gol de Sergio Orteman aos 27 minutos. Depois, na segunda etapa, marcou dois seguidos: aos 11, de novo com Orteman, e aos 17, com Benítez. No final, Rodrigo Mendes fez um gol que melhorou muito a situação do Grêmio na disputa por uma vaga na decisão da Libertadores. Aos 40 minutos, ele marcou de cabeça o segundo da equipe gaúcha, definindo o resultado e chegando aos 10 gols na competição.