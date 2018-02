Grêmio perde e está fora da final do Gaúcho Com gols de Marcelo, Cléber e Fabrício, o time da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Canoas, e é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Agora, espera pelo vencedor de Inter e Glória, que se enfrentam quinta, às 16 horas, no Beira-Rio, para disputar a final da competição. A vitória da Ulbra, uma equipe com apenas três anos de existência, foi justa. O Grêmio, com essa derrota, chegou ao seu terceiro ano consecutivo sem disputar uma final do Campeonato Gaúcho. E a eliminação deve causar a saída do técnico Adílson Batista.