Grêmio perde em casa para o Caxias O Caxias venceu o Grêmio por 2 a 0 na manhã deste sábado, em Porto Alegre, e terminou sua participação no grupo 1 do Gauchão com oito pontos ganhos. O Grêmio, em sua pior campanha em campeonatos regionais, ficou na lanterna, com apenas dois pontos, sem nenhuma vitória na competição. Para preservar o time que enfrenta o Pumas pela Libertadores, na próxima quinta-feira, o Grêmio tinha em Gilberto, jogando o primeiro tempo como articulador do meio-campo, o único titular. O desentrosamento, por isso, era esperado. O Caxias, com todos os titulares, dominou o jogo e aos 26 minutos fez 1 a 0, com Richard concluindo uma bela jogada de combinação entre Lê e Janílson. O segundo tempo, com Gilberto voltando à lateral e Rodrigo entrando no meio, não mudou o panorama da partida. Élton teve duas boas chances, a 1 e 21 minutos, sozinho à frente de Sadi e, em ambas, chutou para fora. Quem marcou foi o Caxias, aos 29 minutos, com Jairo Santos, de falta, numa falha de Eduardo Martini. Ficha Técnica Grêmio: Eduardo Martini; Renato, Luiz Fernando e Roberto; George, Émerson, Amaral, Gilberto (Guilherme) e Douglas (Rodrigo); Tavares (Fabrício) e Élton. Técnico: Tite Caxias: Sadi; Cláudio, Jairo Santos, Paulo César e Ítalo (Rogério); Henrique, Mateus, Titi (Mussamba) e Richard; Janílson (Helinho) e Lê. Técnico: Ricardo Drubscky Gols: Richard, 26 min. 1º t. Jairo Santos, 29 min. 2º t Árbitro: César Pastro Cartão amarelo: Élton, Roberto, Renato (G); Ítalo, Henrique, Cláudio (C) Renda: R$ 4.231,00 Público: 1.324 pessoas Local: estádio Olímpico