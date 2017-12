Grêmio perde mais um mando de campo O Grêmio, em péssima situação no Campeonato Brasileiro, recebeu mais um duro golpe. Em decorrência de incidentes no Estádio Olímpico, durante jogo com o Internacional, em 23 de outubro, a equipe foi punida com perda de mando de campo de duas partidas. E poderá sofrer outro revés na sexta-feira, quando vai novamente a julgamento em conseqüência de tumultos ocorridos durante jogo com o Palmeiras, em 30 de outubro, em Pelotas (RS). A tendência é de que perca de novo outros mandos de campo. Por essa razão, o Grêmio não deverá mais jogar em Porto Alegre no atual Campeonato Brasileiro. Com esta punição, a equipe terá de atuar a pelo menos 150 quilômetreos de Porto Alegre (RS) contra a Ponte Preta, sábado, e o Atlético-PR, dia 28. Se perder, como tudo indica, outro mando de campo, também não poderá atuar no Olímpico dia 11 de dezembro, contra o Atlético-MG. O Grêrmio foi denunciado no STJD, com relação ao jogo com o Internacional, por causa de um objeto arremessado em campo, da invasão de um torcedor no gramado e de uma atitude do gandula Luciano Ferreira da Silva, que agrediu com uma bolada o goleiro Clemer, do Internacional. E está indiciado para novo julgamento, relativo ao confronto com o Palmeiras, por conta de um pedrada, desferida do meio de sua torcida e que atingiu um policial militar dentro de campo, em Pelotas (RS). Palmeiras - O Palmeiras foi absolvido nesta segunda-feira por unanimidade pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não vai perder mando de campo, por causa de incidente ocorrido na partida contra o Botafogo, dia 26 de outubro, quando um torcedor arremessou um copo d?água no gramado do Palestra Itália. Como o infrator acabou detido e levado a uma delegacia policial, o Palmeiras não poderia ser penalizado, de acordo com os quatro auditores presentes à sessão, à noite, na sede do STJD, centro do Rio.