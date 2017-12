Grêmio perde mando de mais dois jogos O Grêmio não vai mais atuar no Estádio Olímpico, neste Campeonato Brasileiro, por ter sido apenado com a perda de mais dois mandos de campo, nesta sexta-feira, pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), além de receber multa de R$ 60 mil, pelos incidentes ocorridos na derrota para o Palmeiras, por 3 a 2, em 30 de outubro. O vice-presidente do clube Helio Dourado foi suspenso por 30 dias e o goleiro Márcio condenado a uma partida, já cumprida. E, apesar da punições, o time sulista também foi beneficiado pelos auditores, que absolveram cinco jogadores, acusados de envolvimento nos distúrbios da partida disputada na cidade de Pelotas: os meias Arilson e Leonardo Inácio, além dos zagueiros Baloy, Claudiomiro e Fábio Bilica. Com a perda de dois mandos de campo, o Grêmio que já vinha cumprindo pena de perda de mando de campo, por causa dos incidentes contra Fluminense e Internacional, não terá mais a oportunidade de atuar no Olímpico - somente voltaria a seu estádio na última partida do Nacional, contra o Atlético-MG. Após cumprir a decisão contra os mineiros, o clube gaúcho ainda precisará realizar mais um jogo fora de sua casa, que deverá ser realizado durante a disputa da Copa do Brasil, em 2005. A situação do Grêmio foi amenizada com a absolvição de seus cinco jogadores. Baloy havia sido expulsos pelo juiz Edilson Soares da Silva. Já Claudiomiro, Fábio Bilica, Arilson e Leonardo Inácio foram denunciados pelo árbitro na súmula por supostamente o terem ofendido ao término da partida. O voto do relator do processo, Luiz Tavares Meyer, foi pela condenação de todos os atletas a duas partidas de suspensão mas os três auditores restantes discordaram parcialmente de suas considerações. Ao final, todos os jogadores receberam dois votos a favor e dois contra. E, no desempate, a Justiça manda favorecer o réu. O advogado do Grêmio, Claudio Batista, se mostrou satisfeito pelo resultado do julgamento, mesmo tendo sido apenado com a perda de dois mandos de campo. Não descartou a hipótese de pedir efeito suspensivo para poder atuar contra o Atlético-MG, no Estádio Olímpico. "Mas não creio que teríamos sucesso na obtenção deste benefício", falou.