Grêmio perde nos pênaltis e é eliminado do Gaúcho PORTO ALEGRE - O Grêmio está fora da disputa pelo título do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Juventude, no Alfredo Jaconi, pela semifinal do segundo turno da competição, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Agora, o time de Caxias do Sul espera o vencedor do duelo entre Internacional e Veranópolis, que acontecerá no domingo, para conhecer seu adversário.