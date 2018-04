Grêmio perde para o Santa Fé e é eliminado da Copa Libertadores

BOGOTÁ - O Grêmio foi eliminado da Libertadores, ao perder para o Independiente Santa Fe por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Como tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1, há duas semanas, em Porto Alegre, o time gaúcho caiu fora por ter levado um gol dentro de casa. O adversário dos colombianos nas quartas de final da competição continental será o Real Garcilaso, do Peru.

O Grêmio fez um planejamento ousado para disputar a Libertadores. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, realizou investimentos milionários em reforços, como o argentino Barcos e o chileno Vargas, entre outros. Também deixou o Campeonato Gaúcho em segundo plano, priorizando totalmente a competição continental.

Para o jogo desta quinta-feira, por exemplo, a delegação do Grêmio viajou uma semana antes para a Colômbia, para poder se adaptar melhor à altitude de Bogotá, cidade que fica a 2.600 metros acima do nível do mar. Mas todo esse planejamento não deu o resultado esperado, com a eliminação já nas oitavas de final.

O time colombiano foi o último classificado para as quartas de final da Libertadores. Assim, já estão definidos os quatro confrontos, que começam na semana que vem. Além de Independiente Santa Fe x Real Garcilaso, os outros duelos são Fluminense x Olimpia, Atlético-MG x Tijuana e Boca Juniors x Newell''s Old Boys.

Ainda sem contar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que cumpre suspensão imposta pela Conmebol e não pode ficar no banco de reservas, o Grêmio foi comandado novamente pelo auxiliar Roger Machado. E começou o jogo assustando: Vargas quase abriu o placar aos cinco minutos, mas o goleiro fez grande defesa.

Apesar da boa chance gremista no começo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Independiente Santa Fe, que precisava da vitória para se classificar. E o time colombiano quase marcou seu gol aos 18 minutos, quando Borja acertou a cabeçada e mandou a bola na trave. Mas, no fim, o primeiro tempo terminou mesmo no 0 a 0.

No segundo tempo, Medina fez boa jogada logo aos quatro minutos, mas chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro do Grêmio. Tentando pressionar, em busca do gol que lhe daria a classificação, o Independiente Santa Fe levou perigo novamente aos 19, em cabeçada de Valdés que exigiu incrível defesa de Dida.

O gol do time colombiano saiu aos 34 minutos, quando Medina fez tabela com Pérez, passou pelo meio dos dois zagueiros gremistas e tocou no canto para fazer 1 a 0. Diante do resultado que provocava sua eliminação, o Grêmio foi desesperadamente ao ataque, mas não teve sucesso e acabou dando adeus à Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

INDEPENDIENTE SANTA FE 1 X 0 GRÊMIO

INDEPENDIENTE SANTA FE - Vargas; Anchico, Valdés, Meza e García; Torres (Valencia), Bedoya, Pérez e Cuero (Molina); Medina e Borja (Quiñonez). Técnico: Wilson Gutiérrez.

GRÊMIO - Dida; Pará, Werley, Bressan e André Santos; Fernando (Marco Antônio), Souza, Elano (Kléber) e Zé Roberto; Vargas e Barcos (Welliton). Técnico: Roger Machado (auxiliar).

GOL - Medina, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto Silvera (Uruguai/Fifa).

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto, Bressan, Valdés, Elano, Anchico, André Santos, Souza e Medina.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia).