Grêmio perde para o Veranópolis e fica na zona de rebaixamento do Gaúcho

O sofrimento do Grêmio no Campeonato Gaúcho parece longe do fim. Neste sábado, no Estádio Antônio David Farina, o time entrou em campo com os seus reservas, teve baixa produção ofensiva e perdeu para o Veranópolis por 2 a 1, um resultado que o deixa na zona de rebaixamento.

+ TEMPO REAL - Veranópolis 2 x 1 Grêmio

A campanha gremista no Gaúcho é péssima, com apenas quatro pontos somados em sete jogos, o que o deixa em penúltimo lugar. Já o Veranópolis, com a vitória deste sábado, ascendeu para a quarta colocação, com 11 pontos.

Com foco na disputa da Recopa Sul-Americana com o Independiente, o Grêmio voltou a atuar com uma escalação formada basicamente por reservas, sendo a grande novidade a escalação de Ramiro, que está suspenso da decisão continental e fez o seu primeiro jogo pelo time em 2018.

O Grêmio até teve um bom início na partida, trocando passes em busca de espaços na defesa adversária. E o time quase abriu o placar aos oito minutos, quando Thonny Anderson recebeu lançamento de Michel e bateu rasteiro, parando na difícil defesa de Reynaldo.

Só que o Grêmio não manteve o rendimento e acabou sendo surpreendido com um golaço do Veranópolis. Aos 27 minutos, Felipe Mattioni aproveitou sobra de bola rebatida por Bressan e para bater forte, com a bola entrando no ângulo da meta defendida por Paulo Victor. O gol deu mais confiança ao Veranópolis, que quase ampliou novamente com Mattioni, que só não voltou a marcar porque Paulo Miranda cortou de cabeça.

Insatisfeito com o desempenho gremista, Renato promoveu a entrada de Vico no intervalo, para tornar o time mais ofensivo. E foi com a participação do jovem atacante, de 21 anos, que saiu o gol de empate. Aos oito minutos, ele acionou Thonny Anderson, que se livrou do seu marcador e finalizou para as redes.

Só que a alegria gremista durou muito pouco. Aos 11 minutos, após cobrança de falta, Matheus Bertotto cabeceou e Paulo Victor tentou fazer a defesa, mas falhou, deixando o Veranópolis novamente em vantagem. Depois disso, o Grêmio não conseguiu mais reagir, pois parou no bloqueio defensivo adversário, e sofreu sua quinta derrota no Gaúcho.

Ainda que preocupado com a sua situação no Estadual, o Grêmio volta de vez a sua atenção para o segundo jogo da Recopa. Na quarta-feira, o time receberá o Independiente em Porto Alegre e precisa de uma vitória para conquistar o título após empatar por 1 a 1 na Argentina. Depois disso, no sábado, o Grêmio vai receber o Novo Hamburgo, o lanterna do Gaúcho. No dia seguinte, o Veranópolis visitará o Avenida.