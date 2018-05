Grêmio perde por 1 a 0 para San Lorenzo na Argentina

BUENOS AIRES - O Grêmio perdeu para o San Lorenzo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires, e emplacou a sua terceira derrota seguida. Agora, o time gaúcho precisa reverter a situação no jogo de volta contra o adversário argentino, marcado para acontecer na próxima quarta, em Porto Alegre, para poder ir às quartas de final da Libertadores.

Depois da derrota por 4 a 1 para o rival Inter, que lhe custou o título do Campeonato Gaúcho, e de perder para o Atlético-PR por 1 a 0 na abertura do Brasileirão, o Grêmio entrou em campo pressionado nesta quarta-feira. Um bom resultado na Argentina era fundamental para evitar uma crise gremista.

O JOGO

Bem posicionado em campo, o Grêmio soube segurar o adversário e evitou pressão no primeiro tempo. Assim, a única grande chance do San Lorenzo foi aos nove minutos, quando Matos arriscou de fora da área e assustou o goleiro Marcelo Grohe. Do outro lado, porém, o ataque gremista não levou perigo aos donos da casa.

Dono da segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores - atrás apenas do Vélez Sarsfield -, o Grêmio também tinha a defesa menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido em seis jogos. Mas não resistiu aos seis minutos do segundo tempo, quando Correa abriu o placar para o San Lorenzo.

Em desvantagem, o Grêmio foi ao ataque para buscar o empate. Para isso, o técnico Enderson Moreira tirou o volante Ramiro para colocar o atacante Luan, sensação gremista na fase de grupos da Libertadores, que voltou a jogar após ter sido desfalque nos últimos jogos por causa de uma fratura na mão direita.

Aos 33 minutos, veio a grande chance gremista. O árbitro chileno Enrique Osses viu o recuo de Buffarini para o goleiro Torrico, marcando a falta em dois toques bem em cima da linha da pequena área. Mas Barcos bateu mal, após bola rolada por Dudu, e mandou para fora. Depois disso, o San Lorenzo segurou a vitória.

FICHA TÉCNICA:

SAN LORENZO 1 X 0 GRÊMIO

SAN LORENZO - Torrico; Buffarini, Valdés, Gentiletti e Más; Mercier, Ortigoza, Villalba (Cavallaro) e Piatti (Kannemann); Correa (Elizari) e Matos. Técnico: Edgardo Bauza.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Werley e Léo Gago (Breno); Edinho, Ramiro (Luan), Riveros e Zé Roberto (Maxi Rodriguez); Dudu e Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Correa, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Enrique Osses (Chile).

CARTÃO AMARELO - Correa, Buffarini, Más, Kannemann, Edinho e Léo Gago.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires (Argentina).