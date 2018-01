Grêmio perto do acerto com Basílio Nem Ponte Preta, nem Ituano e muito menos Santos. O destino do atacante Basílio em 2003 está praticamente definido: será o Grêmio, de Porto Alegre. O acerto está bem próximo e pode ser anunciado nos próximos dias por Jorge Antonio, ex-lateral direito do próprio time gaúcho e que agora virou procurador de jogadores. Basílio, ex-Coritiba e Palmeiras, defendeu a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro e teve algumas boas atuações, como nas vitórias sobre o Guarani, por 4 a 2, e Santos, por 3 a 1. O atacante, de 30 anos, não aceitou reduzir seu salário de R$ 30 mil no clube de Campinas. Depois, firmou o compromisso de assinar com o Ituano, desde que não aparecesse uma proposta melhor. Ele tinha a esperança de receber uma oferta do Santos, mas como os contatos iniciais não se transformaram em proposta oficial, o seu destino agora deve ser o Grêmio. "Assinei a procuração para o Jorge Antonio e tudo só depende dele com a diretoria do clube", contou o jogador.