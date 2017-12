Grêmio planeja barrar Léo e Robinho O Grêmio conta com um esquema especial para barrar o lado esquerdo do ataque do Santos e com o apoio dos 3 mil torcedores que promete levar à Vila Belmiro, neste domingo, para conquistar três pontos e seguir dependendo apenas das próprias pernas na luta para fugir do rebaixamento no campeonato brasileiro. Qualquer resultado que não seja a vitória contra o vice-campeão brasileiro só não será trágico para o tricolor gaúcho, que tem 46 pontos e é o 22º colocado, se Fluminense, Paysandu, Fortaleza, Bahia e Ponte Preta também se derem mal na rodada. Preocupado em anular as investidas pela esquerda feitas por Léo, Robinho e, eventualmente, Diego, Adílson tirou do time o promissor lateral-direito George e vai deslocar para a posição o volante Leanderson, mais afeito à marcação, embora pouco acostumado a criar jogadas de ataque. A preocupação com o trio santista é tanta que Adílson orientou os reservas a imitarem as características dos adversários durante os treinos da semana. Mas o Grêmio não está concentrado apenas nos cuidados defensivos. A mudança de Leanderson vai deixar uma vaga no meio-campo, permitindo que Bruno continue como titular mesmo com a volta de Gilberto, a quem substituiu em Criciúma, no domingo passado. Com isso, o time terá em campo dois articulares criativos. O único mistério do técnico está no ataque. São três jogadores - Marcelinho, Christian e Cláudio Pitbull - para duas posições e a escolha só será anunciada pouco antes de o time entrar em campo.