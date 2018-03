Grêmio pode deixar o Inter em apuros Já classificado para as semifinais da Série A do campeonato gaúcho, o Grêmio quer ganhar do Internacional neste domingo para deixar o rival ameaçado de eliminação. O tricolor é líder da Chave A, com 13 pontos, e só pode ser ultrapassado pelo Juventude, que tem nove pontos e joga contra o Caxias também neste domingo. O colorado lidera a Chave B, com 11 pontos, mas se tropeçar no Gre-Nal pode ir para a última rodada atrás de seus concorrentes diretos Caxias e Glória, que também têm 11 pontos. O Grêmio espera pela recuperação do centroavante Christian, que passou a semana tratando uma lesão muscular na coxa direita e será reavaliado pouco antes do jogo. Se ele não puder jogar, o técnico Adílson Batista vai escolher o substituto entre Cláudio Pitbull e Fábio Pinto. No Internacional as dúvidas são o centroavante Nilmar, contundido, e o armador Élder Granja, que pode ser substituído por Fernando Miguel, de características mais defensivas.