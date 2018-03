Grêmio pode estar perdendo Polga O Grêmio pode estar perdendo o zagueiro Anderson Polga. O jogador sofreu uma contusão no joelho e deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos 45 dias. Quando voltar, seu contrato estará prester a terminar e não deverá ser renovado. É que jogador está acertando sua transferência para o Benfica, de Portugal. Apesar de não poder contar com o zagueiro para o jogo contra o Olímpia, quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Libertadores, o técnico Tite recebeu boas notícias do departamento médico. Recuperados de contusão, Claudiomiro, Luís Mário, Amaral e Roger, estão praticamente confirmados para a partida contra os paraguaios.