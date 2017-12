Grêmio pode ficar sem Marcelo Costa O meia Marcelo Costa ficou novamente fora do treino coletivo do Grêmio, nesta quarta-feira, por causa de uma lesão na coxa direta. Quem pode entrar é Paulo Ramos, que participou do treinamento, sendo cotado para o jogo contra a Portuguesa, no próximo sábado, às 18 horas no Estádio Olímpico, pelo quadrangular final do Brasileiro da Série B. O time gaúcho lidera a fase final com cinco pontos em quatro rodadas.