Grêmio pode garantir vaga antecipada O Grêmio pode garantir vaga nas oitavas-de-final da Copa Mercosul nesta quinta-feira, contra o River Plate, e ainda ganhar um reforço de US$ 400 mil em seus cofres. O jogo vai ser disputado às 21h10, no Olímpico, em Porto Alegre. Os gaúchos, líderes isolados do Grupo E, com 9 pontos, não devem ter problemas para passar à próxima fase, já que o River, que está se preparando para o clássico com o Boca Juniors no fim de semana, não trouxer nenhum de seus titulares para a partida. Para garantir a vaga e o reforço no caixa - o prêmio é pago pelo Conmebol para todos que se classificarem - o Grêmio precisa vencer e torcer para que o Universidad de Chile não vença o Palmeiras. O técnico gaúcho Tite não contará com o meia Tinga, contundido.