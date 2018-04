Grêmio pode sofrer mudança radical contra Atlético-MG

Toda essa mudança pode ser possibilitada pela ausência de um jogador - o zagueiro Léo, afastado por lesão muscular na coxa direita. Como o reserva imediato do setor, Rafael Marques, está suspenso, o treinador deve escalar Mário Fernandes na sua posição de origem, de zagueiro, abrindo uma vaga na lateral direita, onde ele vinha jogado.

Se Paulo Autuori optar pela formação mais tradicional, Joílson entra na lateral direita, Túlio fica no meio de campo e Douglas Costa segue no banco de reservas à espera de mais uma chance no time principal.